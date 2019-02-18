Азербайджан выставbт на приватизацию почти 100 гособъектов

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана 19 марта проведет очередной аукцион, сообщает в понедельник со ссылкой на комитет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На аукцион будет выставлено 99 объектов, находящихся в государственной собственности, из которых 57 - малые государственные предприятия и объекты, 17 - нежилые участки, два - незаконченные постройки, 20 - акционерные общества, три - транспортные средства.

На аукцион вынесены пакеты акций в пределах между 30 и 45 процентами акционерных обществ "Şəki Tikinti Quraşdırma", "Oğuz Kəndkimya", "Kürdəmir Quşçuluq".

Общая полезная площадь малых государственных предприятий и объектов варьируется между четырьмя и 2634 квадратными метрами. Эти государственные объекты расположены не только в столице, но и в различных городах и райнах.

Акционеры в соответствии со своим бизнес-планом могут сделать выбор между торговыми, туристическими объектами, объектами общепита и другими объектами обслуживания. Один из государственных объектов расположен в городе Евлах, на улице С.Дж.Пишевари. Общая полезная площадь предприятия, функционирующего ранее как гостиница, составляет 1562,6 квадратных метра, в целом площадь приватизируемого земельного участка составляет 2835,8 квадратных метра.

Общая полезная площадь приватизируемых нежилых участков варьируется между 12,5 и 213,7 квадратными метрами. Восемь таких гособъектов расположены в Баку, четыре - в Сумгайыте, два - в Дашкесане, остальные в Сабирабадском, Бардинском и Тертерском районах. Нежилой участок с самой большой общей полезной площадью расположен в Хатаинском районе Баку, по улице Р.Мамедова.

Год выпуска выставленных на аукцион автомобилей марки "ГАЗ" и "УАЗ - 2007 год. Отметим, что начальная цена этих автомобилей составляет 1800 манатов и 3,5 тысячи манатов.