Еврокомиссар о значимости "Южного газового коридора" для ЕС - ПОДРОБНОСТИ

"Южный газовый коридор" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, является гейм-чейнджером для Европейского Союза (ЕС), поскольку к 2020 году он впервые будет поставлять газ из Каспийского моря в Европу, сообщил в эксклюзивном интервью Trend Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом смысле этот проект откроет новый маршрут поставок и поможет ЕС диверсифицировать свои источники газа в соответствии со Стратегиями энергетической безопасности и Энергетического союза", - сказал Эттингер.

Еврокомиссар отметил, что нынешняя мощность "Южного газового коридора" технически может быть еще расширена в будущем, что позволит ЕС получать дополнительный газ из Каспийского региона.

Далее Эттингер добавил, что он видит будущее энергетического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС очень позитивным.

"ЮГК тесно связывает Азербайджан и ЕС. Азербайджан и ЕС уже договорились о приоритетах партнерства. Эти приоритеты составляют программу действий, которую мы хотим реализовать совместно в ближайшие годы. Этот список также включает в себя энергетическое сотрудничество. Кроме того, в настоящее время ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по новому соглашению о партнерстве. Это международное соглашение выведет наши совместные отношения, в том числе в области энергетики, на новую, прочную и современную основу", - сказал Эттингер.



По словам Еврокомиссара, Азербайджан играет ведущую роль в проекте "Южный газовый коридор", а государственная компания SOCAR очень активна как в этом проекте, так и за его пределами.

"Благодаря своим инвестициям в ЕС, Западные Балканы и в Турцию, SOCAR призвана играть важную роль на энергетических рынках ЕС и соседних стран в будущем. Рынки ЕС всегда открыты для иностранных инвестиций и конкуренции в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС", - заключил Эттингер.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.