Азербайджан резко увеличил производство серебра

В январе 2019 года в Азербайджане произведено 393,1 кг золота.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 47,2% меньше показателя за январь 2018 года, передает Day.Az.

Запасы готовой продукции на 1 февраля 2019 года составили 282,8 кг.

Объемы производства серебра в январе составили 627,5 кг, что в 6,9 раза больше показателя за 2018 год.

По состоянию на 1 февраля текущего года запасы готовой продукции составили 406,2 кг.