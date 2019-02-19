Азербайджан резко увеличил производство серебра
19 февраля 2019 10:20 152
В январе 2019 года в Азербайджане произведено 393,1 кг золота.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 47,2% меньше показателя за январь 2018 года, передает Day.Az.
Запасы готовой продукции на 1 февраля 2019 года составили 282,8 кг.
Объемы производства серебра в январе составили 627,5 кг, что в 6,9 раза больше показателя за 2018 год.
По состоянию на 1 февраля текущего года запасы готовой продукции составили 406,2 кг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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