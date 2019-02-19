Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,59 доллара или 0,87%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 68,65 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).