В январе текущего года в Азербайджане добыто 3 333,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них объем добычи товарной сырой нефти составил 3 329,9 тыс. тонн, передает Day.Az.

Добыча нефти сократилась на 0,8% в годовом сравнении.

За отчетный период в стране добыто 3 062,1 млн кубометров природного газа. На долю товарного газа пришлось 1 992,4 млн кубометров добычи.

В январе объем добычи газа увеличился на 23,1%, товарного газа - на 26,4%.