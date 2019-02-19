Азербайджан значительно увеличил добычу газа
19 февраля 2019 11:23 207
В январе текущего года в Азербайджане добыто 3 333,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них объем добычи товарной сырой нефти составил 3 329,9 тыс. тонн, передает Day.Az.
Добыча нефти сократилась на 0,8% в годовом сравнении.
За отчетный период в стране добыто 3 062,1 млн кубометров природного газа. На долю товарного газа пришлось 1 992,4 млн кубометров добычи.
В январе объем добычи газа увеличился на 23,1%, товарного газа - на 26,4%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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