На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник приняты изменения в закон "О трудовых пенсиях", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно предлагаемым в закон изменениям, минимальный размер трудовой пенсии с первого марта 2019 года определяется в размере 160 манатов.

Текст статьи 6-1 закона дается в новой редакции: "Минимальный размер трудовой пенсии для целей настоящего закона с 1 марта 2019 года устанавливается в размере 160 манатов. Если размер трудовой пенсии, определенной в соответствии с настоящим законом, меньше минимального размера трудовой пенсии, она выплачивается c доведением ее до этой суммы".

Отметим, что в настоящее время минимальный размер трудовой пенсии составляет 110 манатов.