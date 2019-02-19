В Азербайджане повысили пенсии
19 февраля 2019 13:28 509
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник приняты изменения в закон "О трудовых пенсиях", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно предлагаемым в закон изменениям, минимальный размер трудовой пенсии с первого марта 2019 года определяется в размере 160 манатов.
Текст статьи 6-1 закона дается в новой редакции: "Минимальный размер трудовой пенсии для целей настоящего закона с 1 марта 2019 года устанавливается в размере 160 манатов. Если размер трудовой пенсии, определенной в соответствии с настоящим законом, меньше минимального размера трудовой пенсии, она выплачивается c доведением ее до этой суммы".
Отметим, что в настоящее время минимальный размер трудовой пенсии составляет 110 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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