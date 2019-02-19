В Азербайджане меняются правила размещения наружной рекламы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос нашел отражение в изменениях в закон "О рекламе", вынесенных во вторник для обсуждения во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно поправкам в статью 26.1 закона, реклама считается наружной в случае ее размещения с помощью рекламного носителя на земельных участках, зданиях, на крышах и фасадах других сооружений, на наружной стороне дверей, окнах, наружной и внешней стороне витрин, а также на расположенном, на открытом месте оборудовании, в туннелях автомобильных дорог, на парковках и в подземных переходах.

На данный момент, согласно статье 26.1, наружная реклама размещается на рекламных носителях на земельном участке автодорог, в городах, селах, поселках и других населенных пунктах

Согласно дополняемой к закону статье 26.1-1, строительство и эксплуатация соответствующих рекламных конструкций, предусмотренных в Градостроительном и строительном кодексе, требуют разрешения. Соответствующий орган исполнительной власти определяет порядок установки и демонтажа рекламных установок, которые не требуют разрешения на строительство.

В документе также предусматривается повышение максимального срока разрешения на размещение наружной рекламы от Государственного рекламного агентства от одного до трех лет, а также уменьшение размера не считающихся рекламой вывесок с названием объектов с двух до одного квадратного метра.

Изменения рассмотрены во втором чтении.