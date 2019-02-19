Пропускная способность трубопроводов "Южного газового коридора", предусматривающих транспортировку азербайджанского газа в Европу, может быть увеличена в будущем при наличии дополнительных объемов газа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Reuters вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

"Это могут быть новые источники, другие месторождения в Азербайджане", - сказал Асланбейли, назвав в качестве наиболее перспективного месторождение Шафаг-Асиман, на котором BP намерена пробурить первую разведочную скважину уже в текущем году.

"Если все пойдет, как мы ожидаем, то газовые запасы месторождения "Шафаг-Асиман" могут быть сопоставимы с запасами "Шах Дениз"", - сказал вице-президент BP.

Асланбейли отметил, что BP пробурит две разведочные скважины на мелководье Абшеронского полуострова, а также проведет тестовое бурение на нефтяном месторождении Гобустан в этом году.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.