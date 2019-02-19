BP планирует увеличить производство газа на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" в 2019 году.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Reuters вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

"Мы ожидаем стабильной добычи на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и роста производства на месторождении "Шах Дениз" в 2019 году, так как будем наращивать производство на месторождении в течение всего года, а также в последующие годы", - сказал он.

По его словам, месторождения АЧГ, на которых с 1994 года по сей день было добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти, имеют потенциал производства дополнительных трех миллиардов баррелей.

Асланбейли сообщил, что окончательное инвестиционное решение в отношении проекта разработки "Восточного" и "Центрального Азери" в рамках продления контракта будет принято в первой половине текущего года.

По его словам, компания намерена провести в текущем году плановые ремонтные работы на двух нефтедобывающих платформах "Центральный Азери" и "Западный Чираг".

Асланбейли сообщил, что первый газ со второй стадии производства на месторождении "Шах Дениз" поступит в Европу вовремя, в 2020 году.

"Мы уверены, что мы сумеем доставить газ в Европу с "Шах Дениз-2" в 2020 году, как и планировалось", - сказал он.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).