Баку-Тбилиси-Карс является важным транспортным коридором, соединяющим Европу со странами региона и служащим развитию регионального сотрудничества. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник на брифинге глава Генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

По его словам, полный запуск БТК напрямую связан с началом работы Бакинского международного морского торгового порта в Аляте в полную мощь.

"Железнодорожная линия БТК, на самом деле, берет начало из Алятского порта. Порт в Аляте всегда был на повестке обсуждения сотрудничества Евросоюза с Азербайджаном, и мы будем всегда стараться, чтобы он был в регионе самым современным и самым чистым морским портом с экологической точки зрения ",- сказал Хололей.

Что касается вопроса инвестиций, то, как сказал Хололей, если обратить внимание на транспортную карту региона, официальные органы Азербайджана и правительство страны может выступить со своим решением касательно того, от каких источников они намерены привлечь средства.

"Для этого есть международные финансовые институты. Вторым же источником может стать механизм финансирования программы Восточного партнерства ЕС.. Мы говорили о расширении Трансъевропейской транспортной сети в странах Восточного партнерства, и эта инициатива должны быть завершена к 2030 году",- сказал Хололей.

Хололей сказал, что для этого с одной стороны ЕС, с другой - страны Восточного партнерства должны договориться между собой и определить, какой коридор для них более приоритетен и, исходя из этого, реализовывать свои инициативы.