Делегация, в состав которой вошли государственный секретарь министерства энергетики Румынии Лулиан Роберт Тудораке, представители румынских компаний Transgaz и Romgaz, посетили министерство энергетики Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Тудораке сказал, что он уже во второй раз принимает участие в заседании министров в рамках Консультативного совета по "Южному газовому коридору", и отметил поддержку своей страны данному проекту.

Госсекретарь сказал, что интерконнектор Болгария-Румыния и проект BRUA сыграют важную роль в расширении в будущем "Южного газового коридора" до Центральной Азии. Тудораке также сказал, что Румыния заинтересована в том, чтобы посредством этих проектов стать частью Южного газового коридора.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов высоко оценил подобную позицию Румынии, рассказал о перспективах расширения "Южного газового коридора" за счет увеличения пропускной способности в будущем. Министр сказал, что реализуемый Азербайджаном проект позволит диверсифицировать основные направления экспорта для стран производителей и импорта - для стран потребителей в будущем.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией послужат интересам обеих стран в энергетической сфере.

На встрече также обсуждались возможности сотрудничества энергокомпаний Румынии с SOCAR.