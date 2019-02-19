В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана во вторник прошли очередные заседания рабочих групп, созданных по поручению Агентства МСБ, являющегося основным исполнителем "Стратегической дорожной карты по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства" и "Стратегической дорожной карты относительно развития телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджане".

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, на заседаниях, организованных 11-19 февраля, приняли участие представители министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и других соответствующих государственных структур.

На заседаниях обсуждались развитие бизнес-инкубаторов, повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), усиление бизнес-ассоциаций, развитие образа мышления предпринимателей и бизнес-партнерства между субъектами МСБ, развитие сфер обслуживания в сельской местности и другие вопросы. Также были определены цели и направления деятельности на последующий период.