Болгария ожидает, что Азербайджан станет одним из ключевых поставщиков природного газа для Балканского газового хаба, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Министр отметила, что стратегическое энергетическое партнерство между двумя странами включает в себя поставки азербайджанского природного газа в Болгарию через "Южный газовый коридор", будущие совместные поставки азербайджанского природного газа через территорию Болгарии в другие страны региона через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и существующую газотранспортную систему "Булгартрансгаз" и проект Балканского газового хаба.

"Мы ожидаем, что Азербайджан станет одним из ключевых поставщиков природного газа для Балканского газового хаба. Кроме того, мы изучаем возможность активизации сотрудничества в области привлечения инвестиций SOCAR в газораспределительную систему Болгарии", - отметила министр энергетики Болгарии.

В этой связи, Петкова напомнила, что встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в прошлом году была очень плодотворной, и стороны обсудили ряд аспектов двустороннего сотрудничества.

"Основными темами были поставки азербайджанского природного газа в Болгарию и развитие региональных газовых проектов и проектов ЕС, таких как "Южный газовый коридор", IGB и Балканский газовый хаб. Встреча состоялась перед очень успешным пятым заседанием болгаро-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Софии 6-7 ноября 2018 года", - отметила Петкова.

Министр подчеркнула, что Болгария всегда поддерживала развитие "Южного газового коридора", поскольку страна является его неотъемлемой частью в рамках проекта IGB.

Как отметила Петкова, в этой связи министерство энергетики Болгарии предоставило институциональную поддержку SOCAR в получении грантов в рамках механизма "Connecting Europe Facility" ЕС для осуществления конкретных работ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), тем самым, эффективно поддержав реализацию проекта "Южный газовый коридор".

"Я хотела бы подчеркнуть, что Азербайджан является для нас стратегическим партнером, с которым мы хотим развивать долгосрочное сотрудничество. Исторически наши народы всегда поддерживали традиционные дружеские отношения. Политические отношения между двумя странами находятся на уровне стратегического партнерства, и мы считаем, что пора обеспечить плодотворное экономическое партнерство. В области энергетики у нас отличные партнерские отношения, особенно, с точки зрения поставок азербайджанского природного газа в Болгарию и регион Юго-Восточной Европы. Для нас крайне важно обеспечить поставку одного миллиарда кубометров азербайджанского природного газа в год в Болгарию в рамках второй фазы разработки газового месторождения "Шах Дениз"", - сказала Петкова.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.