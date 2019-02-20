Минналогов Азербайджана о поддержке бизнеса
20 февраля 2019 10:32 204
В 2018 году в налоговой системе Азербайджана произошли положительные изменения, которые стали результатом глубоких экономических реформ, проведенных в стране.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала генеральный директор департамента налоговой политики министерства по налогам Азербайджана на деловом завтраке, организованном азербайджано-французской торговой палатой.
Как отметила Мусаева, изменения в Налоговом кодексе охватили несколько направлений, в частности, поддержку бизнеса, борьбу с уклонением от налогов и борьбу с теневой экономикой, совершенствование налогового администрирования.
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