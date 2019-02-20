За последние два года азербайджанская госкомпания SOCAR увеличила общий объем добычи на 66 процентов.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал вице-президент азербайджанской компании SOCAR по разработке месторождений Яшар Латифов во время чтения письма президента госкомпании Ровнага Абдуллаева, адресованного участникам выставки-конференции IADC Drilling Caspian в Баку.

В письме отмечается, что социально-экономический прогресс и устойчивое развитие, достигнутые Азербайджаном, в котором впервые в мире началось производство промышленной нефти, тесно связаны с международными проектами, реализуемыми в рамках энергетической стратегии, основанной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно развивающейся Президентом Ильхамом Алиевым.

"Сегодня нефтегазовые проекты, реализуемые Азербайджаном, стали неотъемлемой частью мировой энергетики. Мы всегда чувствуем поддержку правительства, во всех реализуемых нами проектах", - сказал Абдуллаев.

Далее в письме говорится, что специалисты SOCAR по бурению и добыче работают на самых сложных месторождениях Каспийского моря.

По словам президента SOCAR, использование современного оборудования в разработке месторождений "Умид", "Абшерон", "Карабах" и других позволит увеличить добычу газа и стабилизировать добычу нефти в Азербайджане в ближайшие годы и десятилетия.

"SOCAR использует современные буровые установки на суше и на море с 2012 года. Глубина недавно пробуренной скважины на месторождении "Умид" в настоящее время составляет 6 810 метров, и бурение будет завершено в ближайшее время", - отметил Абдуллаев.

Далее президент SOCAR выразил надежду на то, что обсуждения и предложения, сделанные на этой конференции, откроют новые возможности для развития мировой буровой индустрии.