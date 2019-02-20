Газовые месторождения "Шах Дениз" и "Шафаг Асиман" в Азербайджане могут обеспечить надежную поставку каспийского газа до середины столетия. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент BP по скважинам Майк Занги, выступая на выставке-конференции IADC Drilling Caspian Международной ассоциации буровых подрядчиков по буровым работам на Каспии в 2019 году, которая проходит в среду в Баку.

"Каспийский регион является одним из старейших нефтедобывающих регионов в мире и все более важным источником энергии в мире. BP открыла свой первый офис в Баку в 1992 году. За последние 26 лет в партнерстве с правительством Азербайджана, SOCAR и нашими совместными предприятиями BP внесла вклад в развитие нефтегазовой сферы в бассейне Каспийского моря", - сказал вице-президент BP.

Работа, которую компания проводит на Каспии, как на месторождении "Шах Дениз", так и на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)", представляет собой самую масштабную деятельность BP в мире, отметил Занги.

"В течение следующих 25 лет компания BP и ее партнеры будут сосредоточены на АЧГ и "Шах Дениз", так как мы продолжаем осуществлять разработку этих месторождений до середины века, обеспечивая при этом безопасность, надежность во благо Азербайджана, наших партнеров и народа этой страны", - сказал вице-президент BP.

Занги отметил, что на блоке АЧГ BP продолжит буровую кампанию, сосредоточенную на новых скважинах и боковых стволах в еще более сложных условиях, будет использовать технологии для повышения производительности скважин и проекты верхнего строения для дальнейшего повышения эффективности и надежности.

В то же время, вместе с SOCAR, BP продолжит добывать нефтегазовые ресурсы в Каспийском регионе, добавил вице-президент BP. В частности, как отметил Занги, предстоит бурение очень сложной скважины на месторождении "Шафаг-Асиман", а также разведочной скважины на "Шах Дениз" в 2020 году. Эти два проекта могут обеспечить надежную поставку каспийского газа до середины века.

"На мелководье на Абшеронском полуострове мы уже завершили сейсмическую разведку и планируем приступить к бурению трех перспективных участков в конце текущего года. Мы будем проводить сейсморазведочные работы на блоке D230 в будущем году, и будем бурить разведочные скважины в ближайшие годы. В дополнение к оффшорным проектам у нас есть проекты на суше, на месторождении "Гобустан". Мы будем впервые бурить на суше в Азербайджане", - сказал Занги.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).