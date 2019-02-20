Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Государственный секретариат департамента внутренних дел Великобритании, выступающий от имени погранслужбы этой страны, подписали совместную декларацию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГТК.

Декларация подразумевает развитие сотрудничества в сфере усиления потенциала таможенной службы, обмен передовым опытом в сфере управления рисками, а также по обеспечению пограничной безопасности товаров, транспортных средств и лиц, пересекающих государственную границу, создание международных возможностей для анализа информации по грузам и лицам при пересечении границ, путем упрощения таможенных и пограничных процедур, сбора данных API (предварительные данные по пассажирам) и PNR (регистрация имен пассажиров), а также предотвращение провоза товаров и прохождения лиц, могущих причинить вред национальным интересам стран.

Декларацию подписали председатель ГТК, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев и торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон.

Мехтиев отметил, что встреча, проведенная в рамках проекта Hunter, усилит сотрудничество между таможенными органами двух стран, а также подчеркнул, что проект Hunter поднимет двустороннее сотрудничество на более высокий уровень. По словам председателя ГТК этот проект имеет большое значение с точки зрения изучения европейского опыта, в частности, принесет пользу азербайджанской таможне по управлению рисками, и что до конца текущего года проект будет реализован.

Баронесса Эмма Николсон отметила, что две страны успешно сотрудничают во многих сферах, рассказала о реформах, проводимых в таможенной сфере Азербайджана, о том, что в стране используется передовой современный опыт, о шагах, предпринимаемых по диверсификации экономики.

Торговый посланник премьер-министра сказала, что за счет применения современных инновационных технологий таможня Азербайджана уже опережает ряд таможенных служб Европы.

На встрече присутствовала посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс и сотрудники погранслужбы этой страны.

Отметим, что совместная декларация подписана в рамках проекта Hunter, финансируемого Пограничной службой Великобритании.