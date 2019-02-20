Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличило свой бюджет на обучение, повышение квалификации сотрудников на 50 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела кадров "Азнефть" Парвиз Гасымов, выступая на выставке-конференции Международной ассоциации буровых подрядчиков по буровым работам на Каспии в 2019 году, которая проходит в среду в Баку.

Он отметил, что растущая механизация и автоматизация многих процессов привели к сокращению потребности в рабочей силе.

"Таким образом, численность рабочей силы в сфере бурения сократилась, и возникают различные проблемы, связанные с комплектацией штата и управлением сотрудниками. Однако, несмотря на большое значение машин, человеческий фактор по-прежнему важнее. Успех бурения зависит от профессионалов. Развитие технологий и автоматизации требует высоких умственных спообностей сотрудников, а не физической силы. То есть, овладение навыками многозадачности и развитие аналитического мышления стали решающими в работе ", - сказал Гасымов.

Быстрые технологические изменения создают потребность в сотрудниках с современными навыками, профессионалах нефтегазовой отрасли больше, чем когда-либо, сказал он, добавив, что такие изменения создали новую реальность для работодателей.

"Целью производственного объединения "Азнефть" на 2019 год является повышение качества и ускорение процессов обучения и развития кадров компании. Мы увеличили бюджет на обучение на 50 процентов и начали работать над улучшением и усилением существующей программы обучения. В ПО "Азнефть" в прошлом году число пожилых работников, старше 51 года, составило 5000 человек, что составляет 44 процента от общего числа работников. Мы активно нанимаем молодых сотрудников. Например, в 2018 году мы наняли 314 сотрудников в возрасте до 35 лет, и 56 из них только что закончили обучение", - сказал Гасымов.

Далее он добавил, что передача знаний от более опытных сотрудников новичкам и младшим сотрудникам приобретает критически важное значение.

"51,9 процента несчастных случаев в сфере обслуживания нефтяных месторождений происходит с участием сотрудников с опытом работы менее одного года. Как производственное объединение "Азнефть", мы внедряем культуру обмена знаниями и поощряем сотрудников с большим опытом делиться своими знаниями с молодыми работниками с относительно меньшим опытом ", - отметил Гасымов.