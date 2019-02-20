"Южный газовый коридор" (ЮГК) является стратегическим проектом для Европейского союза.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Гюнтер Оттингер, действующий сопредседатель Консультативного совета ЮГК и комиссар Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам на пресс-конференции по итогам пятой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета ЮГК в Баку.

Оттингер отметил, что уже начались поставки газа в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" в Турцию. Он выразил надежду, что последнее звено проекта - Трансадриатический трубопровод (TAP) будет запущен в 2019-2020 годах.

Говоря о прошедшем сегодня заседании, еврокомиссар подчеркнул его высокую значимость и отметил, что в рамках этого заседания были обсуждены важные вопросы.

Оттингер на примере Нидерландов отметил, что объемы газа в Европе с каждым годом уменьшаются.

"Нам нужно диверсифицировать рынок поставок газа, а ЮГК является новым стратегически важным маршрутом", - сказал Оттингер.

В последующие десять лет, продолжил еврокомиссар, планируется увеличить поступаемый в Европу по ЮГК объем газа в два раза, до 20-25 миллиардов кубометров.

По его словам, подписание декларации укрепит взаимовыгодное партнерство Азербайджана с ЕС.

"Мы также готовы поддержать Азербайджан в диверсификации экономики и помочь в развитии альтернативной энергетики" - сказал он.

Напомним, что сегодня в Баку прошло пятое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора". В мероприятии приняли участие министры энергетики стран-участниц "Южного газового коридора" и представители различных структур, в том числе комиссар Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам, действующий сопредседатель Консультативного совета Гюнтер Оттингер.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.