Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана провел в Баку акцию массовой выдачи "купчих" (первичная регистрация прав на собственность).

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана в рамках системных мероприятий, нацеленных на улучшение жилищно-бытовых условий граждан страны, расширяет проведение кампании по замене документов о собственности на выписки из государственного реестра для жителей квартир в многоэтажных новостройках. Социальные кампании, охватывающие не только Баку, но и регионы, направлены на использование населениями услуг в обширной, быстрой форме. Кампания "Массовые выписки" служит именно этой идее. Благодаря этой кампании граждане в новых жилых домах, в селах и поселках, а также непосредственно на своих рабочих местах обеспечиваются выписками, им предоставляются услуги по регистрации. То есть, посредством мобильных офисов гражданам выдаются документы и выписки на принадлежащее им недвижимое имущество.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Комитет, очередная такая кампания была проведена 20 февраля в новом жилом комплексе в Ясамальском районе. В рамках социальной акции всем владельцам новых квартир были предоставлены выписки из государственного реестра. Выездная кампания не ограничена лишь предоставлением выписки. Так, около 50 граждан смогли воспользоваться услугами по регистрации недвижимого имущества и получить юридическую помощь в этом направлении. Были даны ответы на такие интересующие граждан вопросы, как процедура регистрации, требуемые при этом документы и т.д., передает Day.Az.

Было сказано, что от граждан, желающих получить выписку на свои квартиры, требуется лишь выплатить госпошлину и плату за оказание услуг. Благодаря "Калькулятору регистрации имущества" граждане смогут заранее ознакомиться со стоимостью выплаты.

Посредством кампании "Массовая выписка" ускоряется процесс регистрации квартир. Граждане после получения выписки смогут спокойно распоряжаться квартирой во всех экономических и юридических операциях. Посредством электронной службы Госкомитета "Предоставление данных о наличии квартир в многоэтажных жилых зданиях, получивших выписку из государственного реестра недвижимого имущества" граждане смогут получить точную информацию в связи с наличием данной выписки.