Азербайджан ожидает в 2019 году увеличения производства газа в стране на 20 процентов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Reuters со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Что касается добычи нефти, то в SOCAR отметили, что этот показатель, как ожидается, останется на стабильном уровне по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году добыча нефти в стране составила 38,8 миллиона тонн (рост на 0,3 процента).

Как ранее сообщало министерство энергетики Азербайджана, добытый в прошлом году объем нефти на 849,9 тысяч тонн превысил прогнозируемые показатели. Большая часть добытой за год нефти пришлась на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - 28,7 миллиона тонн (сокращение за год на 184,4 тысячи тонн).

В 2018 году объем добычи газа в Азербайджане составил 30,42 миллиарда кубометров, что на 6,4 процента больше показателя предшествовавшего года. Однако в январе 2019 года добыча газа в стране резко увеличилась - на 23,1 процента, до почти 3,06 миллиарда кубометров. Добыча товарного газа за тот же период составила 1,99 миллиарда кубометров (рост за год на 26,4 процента).