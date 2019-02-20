Инженер-владелец проекта "Интерконнектор Греция-Болгария (IGB)", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет объявлен через месяц.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор проектной компании ICGB от Болгарии Теодора Георгиева на пятом заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку.

Она представила обновленные данные по реализации проекта IGB, уделив особое внимание недавно полученному разрешению на строительство на территории Греции. По словам Георгиевой, процедуры по всем крупным государственным закупкам в рамках проекта продолжаются, и примерно через месяц проектная компания объявит подрядчика по одному из них - инженера-владельца.

Кроме того, Георгиева отметила, что проекты TAP, TANAP и IGB взаимосвязаны, и реализация подключения IGB к TAP и TANAP приведет к созданию нового энергетического маршрута, который повысит энергетическую безопасность и обеспечит диверсификацию поставок энергоресурсов для всего региона.

Далее она рассказала о процессе финансирования проекта.

"В 2018 году благодаря усилиям болгарского правительства и Европейской комиссии (ЕС) ICGB получила финансовые средства в размере 39 миллионов евро. Эти средства дали нам возможность заложить финансовую основу проекта. Для IGB также предусмотрен долгосрочный кредит в размере 110 миллионов евро, предоставленный Европейским инвестиционным банком (EIB) Болгарскому энергетическому холдингу (BEH) (и впоследствии переданный в ICGB AD), под государственную гарантию в том же размере. Кроме того, проект получит средства в размере 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы для восстановления (EEPR)", - добавила она.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.