Делегация Азербайджана принимает участие в подготовительном собрании к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР), которая пройдет с 28 октября по 22 ноября текущего года в Египте, сказал Trend в среду источник на телекоммуникационном рынке страны, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, будучи членом Международного телекоммуникационного союза, Азербайджан принимает активное участие в подготовке к ВКР, проводит встречи и обсуждения по вопросам, затрагивающим интересы страны.

"В основном обсуждаются вопросы технической готовности и соответствия частотных ресурсов мировым технологическим трендам. Обсуждения будут продолжены до конца месяца", - сказал источник.

Подготовительное собрание к конференции готовит сводный отчет, который должен использоваться для поддержки работы ВКР.

​Всемирные конференции радиосвязи проводятся каждые три-четыре года. В задачи ВКР входит анализ и, в случае необходимости, пересмотр регламента радиосвязи, международного договора, регулирующего использование радиочастотного спектра, а также геостационарной и негеостационарной спутниковых орбит. Пересмотр осуществляются на основе повестки дня, определяемой Советом ITU, который учитывает рекомендации предыдущих всемирных конференций радиосвязи.

Предварительная повестка дня всемирных конференций радиосвязи устанавливается заблаговременно за четыре-шесть лет, а окончательная повестка дня устанавливается Советом ITU за два года до конференции с согласия большинства государств-членов.

В соответствии с уставом ITU, ВКР может пересматривать регламент радиосвязи и любые связанные с ним планы частотных присвоений и частотных выделений, вопросы радиосвязи всемирного характера, давать поручения Радиорегламентарному комитету и Бюро радиосвязи и анализировать их деятельность.