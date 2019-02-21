Инвестиции азербайджанской компании KDY Logistics в развитие инфраструктуры железнодорожного логистического хаба в Астрахани для поставок скоропортящихся фруктов и овощей составят более 2 млрд рублей, сообщил представитель компании Джаваншир Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на interfax.az.

"Наша группа компаний планирует импортировать более 1 млн тонн овощей и прочих грузов (через астраханский хаб - ИФ), а также экспортировать грузы в обратном направлении - более 1 млн тонн. Объем инвестиций компании (KDY Logistics - ИФ) в развитие инфраструктуры в Астрахани - более 2 млрд рублей", - сказал Д.Мамедов журналистам.

Он добавил, что компания разработала сеть транспортировочных направлений - "Проект Север-Юг".

"Первое направление: Китай - Казахстан - РФ (Астрахань). Второе: Индия - Пакистан - Иран - Азербайджан - РФ (Астрахань). Далее: Турция - Азербайджан - РФ (Астрахань), Туркмения - Казахстан - РФ (Астрахань), Узбекистан - Казахстан - РФ (Астрахань). Предполагаемые объемы импорта-экспорта через астраханский терминал овощей, фруктов и других грузов: Турция - 1 млн тонн, Иран - 200 тыс. тонн, Азербайджан - 200 тыс. тонн, Узбекистан - 600 тыс. тонн, Туркмения - 220 тыс. тонн и Китай - 50 тыс. тонн", - добавил Д.Мамедов.