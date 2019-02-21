Азербайджанская нефть резко подорожала
21 февраля 2019 10:40 1 105
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,6 доллара или 0,88%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 68,5 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Фев. 15:49 8 976
-
20 Фев. 14:47 8 675
-
20 Фев. 16:08 7 626
-
20 Фев. 16:16 7 523
-
20 Фев. 15:55 7 432