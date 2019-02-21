20 февраля 2019 года азербайджано-французская торгово-промышленная палата организовала деловую встречу за завтраком в связи с изменениями в Налоговом кодексе Азербайджана. Мероприятие состоялось в конференц-центре Hyatt Regency Baku Hotel, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Открыли мероприятие управляющий директор азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Нармина Сафарова и председатель правления Тейба Гулиева. Они поприветствовали высоких гостей и подчеркнули важность проведения подобных мероприятий, которые способствуют установлению эффективного диалога между предпринимателями и государством и развитию отношений в сфере бизнеса.

Затем генеральный директор департамента налоговой политики министерства по налогам Самира Мусаева выступила с подробной презентацией по вопросу изменений, внесенных в Налоговый кодекс.

Основной целью презентации является показать то, что изменения, внесенные в Налоговый кодекс, направлены на создание благоприятной налоговой среды для предотвращения теневой экономики, прозрачности доходов и рынка труда, совершенствования налогового администрирования, расширения налогооблагаемой базы, повышения экономической эффективности налоговых льгот, а также расширения прав налогоплательщиков и развития малого и среднего предпринимательства. По завершении презентации были выслушаны предложения участников относительно налоговой системы, а также основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, вопросы, волнующие их, их мнения и предложения.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез в своем выступлении отметила, что в рамках этого мероприятия азербайджано-французская торгово-промышленная палата затронула очень важный вопрос, и высоко оценила недавние реформы налогового законодательства нашей страны. В своей речи она также подчеркнула большую значимость азербайджано-французского сотрудничества, выразив надежду на продолжительное и надежное партнерство в различных сферах, в том числе в торговле, экономике, культуре и прочее.

Затем выступил директор департамента по работе с сектором малого и среднего бизнеса PASHA Bank Александр Головко с докладом на тему финансирования цепочки поставок.

После презентации была проведена интерактивная сессия вопросов и ответов. На сессии аудитория задавала вопросы спикерам и делилась своим опытом.

В мероприятии приняли участие представители компаний-членов азербайджано-французской торгово-промышленной палаты, представители организаций, с которыми сотрудничает палата, посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез и сотрудники посольства.

Мероприятие было организовано компаниями Societe General и Alstom.