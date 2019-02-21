"Южный газовый коридор", являющийся системообразующим для азербайджанской экономики проектом, сулит стране миллиардные доходы, сказал в четверг Trend доктор экономических наук, эксперт-экономист, профессор Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что существенным образом экономическая мощь Азербайджана была связана с реализацией так называемого "Контракта века", когда в страну хлынули серьезные по масштабам азербайджанской экономики инвестиции, и страна получила доходы от экспорта нефти.

""Южный газовый коридор" является продолжением этой энергетической политики. Как известно, объемы поставок по "Южному газовому коридору" на первоначальном этапе составляют около шести миллиардов кубометров для Турции, и 10 миллиардов кубометров для Европы. Для Европы, которая в среднем потребляет около 500 миллиардов кубометров газа, - это, на первый взгляд, не очень существенная цифра. Однако, надо понимать, что там наблюдается острая, я бы даже сказал, критическая зависимость от импорта газа и вопрос о диверсификации поставщиков энергоресурсов и в том числе газа стоит очень серьезно", - продолжил Мамедов.

По словам эксперта, чтобы снизить зависимость от одного поставщика, Европа прилагает большие усилия, и в этой связи (если принять во внимание тот факт, что производство энергоресурсов в Европе критически падает) Азербайджан является одним из важных альтернативных источников поставки газа, на который Европа сделала серьезную ставку.

"Поэтому значимость Азербайджана и проекта "Южный газовый коридор", инициированного нашим государством, еще в определенное время будет важна с точки зрения управления европейской экономической политикой. Что же касается выгоды, которую "Южный газовый коридор" может обеспечить Азербайджану, то согласно моим данным от реализации этого проекта мы можем получить порядка двух, трех миллиардов валютной выручки ежегодно", - отметил Мамедов.

По оценкам эксперта, с точки зрения балансировки, оптимизации платежного баланса Азербайджана, с учетом валового внутреннего продукта и доходных частей государственного бюджета, реализация "Южного газового коридора" может иметь существенное для азербайджанской экономики значение, и эти возможности необходимо использовать для перенаправления инвестиционных потоков в приоритетные сферы, в реальный сектор экономики.

Напомним, что 20 февраля 2019 года в Баку состоялось пятое заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), с участием представителей государств, вовлеченных в реализацию ЮГК, других стран, акционеров проекта и международных финансовых институтов.

Первое заседание Консультативного совета по ЮГК состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.