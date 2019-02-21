В июне 2019 года в Азербайджане будет сдан в эксплуатацию новый нефтяной танкер "Лачин", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня на территории Бакинского судостроительного завода состоялась церемония спуска на воду танкера. В мероприятии приняли участие министр экономики Шахин Мустафаев, президент госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, директор Государственного морского агентства Гудрат Гурбанов, председатель ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев и исполнительный директор ООО "Бакинский судостроительный завод" Иманверди Гасанов.

В настоящее время полностью завершено строительство корпуса танкера.

Длина танкера составляет 141, ширина - 16,9, высота - шесть метров. Дедвейт танкера на море составляет 7 884 тонны, на реке - 5 455 тонн. Скорость судна может достигать 10 узлов в час. Танкер имеет шесть грузовых отсеков вместимостью 9 190 кубометров каждый. Проектированием танкера занималось Морское инженерное бюро Одессы.

В целом в течение десяти лет ASCO планирует закупить свыше 70 судов, среди которых грузовые, пассажирские суда, танкеры, катера и другие суда.

В настоящее время по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе также идет строительство двух судов типа Ro-Pax.