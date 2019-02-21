ОАО "Азеришыг" приступает к модернизации системы электроснабжения в ряде поселков Хазарского района Баку, сказал Trend в четверг глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По словам Мустафаева, работы по комплексной реконструкции электросети Баку и прилегающих поселков ведутся согласно поручению главы государства.

"На данном этапе обновление электросети предусмотрено в новых населенных пунктах поселка Бина и в прилегающих поселках. С этой целью на места направляются 10 комплектов трансформаторов, линии электропередачи, кабели СИП, семь тысяч железобетонных опор и другое оборудование", - сказал Мустафаев.

Электросетевая инфраструктура поселков столицы, по словам Мустафаева, бы́ла обновлена годами ранее, что позволило обеспечить бесперебойную подачу электричества. Однако стремительное развитие жилого фонда, появление новых строений способствовало перегрузке электросети. В связи с этим возникает потребность в ее усовершенствовании.

В настоящее время число абонентов в Хазарском районе превышает 80 тысяч человек, из которых свыше 30 тысяч проживают в поселке Бина. Благодаря реконструкции, качество обслуживания абонентов в Хазарском районе улучшится, а нагрузка электросети существенно снизится.

Напомним, что обновление электросети Хазарского района является по счету третьей крупномасштабной работой, реализуемой ОАО "Азеришыг" с начала года.

До этого работы были начаты в Агстафинском, Агсуинском, Шамахинском, Габалинском, Джалилабадском, Лянкяранском, Сабирабадском районах, а также в таких бакинских поселках, как "Кянд Бинагади" Сулутепе, Ходжасане и Баладжары.

В прошлом году работы по реконструкции были завершены в поселках Масазыр, Магомедли, Новый Сарай, Джейранбатан и в прилегающих населенных пунктах. В результате проделанной работы была обеспечена бесперебойная подача электроэнергии. Также работы были проведены в районах страны, в том числе в отдаленных населенных пунктах.