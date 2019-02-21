Делегация Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Австралия встретилась с председателем постоянного комитета по сельскому хозяйству федерального парламента Австралии Риком Вильсоном. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

В ходе встречи Рик Вильсон отметил, что правительство Австралии проявляет большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства, подчеркнув, что в ходе предстоящего визита в Азербайджан намерен провести переговоры по этому вопросу с соответствующими структурами республики.

Вильсон добавил, что проинформирован о том, что сельское хозяйство, в том числе, в сфере хлопководства, обозначены в качестве основных приоритетов развития экономики Азербайджана.

По словам председателя постоянного комитета, одним из основных, представляющих интерес приоритетов может стать изучение опыта в сфере хлопководства Австралии и использование передовых технологий этой страны.

Вильсон также отметил большой опыт своей страны в оросительной сфере.

На встрече также были обсуждены возможности сотрудничества в горно-добывающей сфере, сферах животноводства, бахчеводства, в том числе, опыт Австралии, а также подготовка специалистов для Азербайджана.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации входят глава Рабочей группы, депутат Ханлар Фатиев, а также председатель Партии демократических реформ, депутат Асим Моллазаде и временный поверенный в делах Азербайджана в Австралии Эльджан Хабибзаде.