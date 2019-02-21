Азербайджан создает новые структуры по туризму
21 февраля 2019 17:03 257
В составе Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму появятся новые структуры - организации по менеджменту дестинации. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Целью создания данных организаций является управление, развитие и продвижение туризма в регионах. Уже состоялась презентация отделения организации, расположенной в Губе.
Одним из направлений деятельности этих организаций станет координация работы отелей в регионах с Ассоциацией отелей Азербайджана.
Кроме того, в отелях регионов страны будут приняты меры для повышения качества услуг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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