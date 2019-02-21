В составе Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму появятся новые структуры - организации по менеджменту дестинации. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Целью создания данных организаций является управление, развитие и продвижение туризма в регионах. Уже состоялась презентация отделения организации, расположенной в Губе.

Одним из направлений деятельности этих организаций станет координация работы отелей в регионах с Ассоциацией отелей Азербайджана.

Кроме того, в отелях регионов страны будут приняты меры для повышения качества услуг.