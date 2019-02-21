Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, создал предпосылки для реализации проекта Ионическо-Адриатического газопровода (IAP).

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на албанские СМИ, об этом сказал президент Албании Илир Мета, передает Day.Az.

"Газопровод IAP, как предполагаемое ответвление TAP, предусматривает транспортировку азербайджанского газа из Албании через Черногорию, Боснию и Герцеговину в Сплит в Хорватии. На данный момент, после успешного технико-экономического обоснования, албанское и черногорское правительства получили грант в размере 2,5 миллионов евро от Европейского союза для реализации проекта", - сказал Мета.

Проект TAP создал предпосылку для реализации другого проекта - IAP, который имеет стратегическое региональное значение в газовом секторе, сказал глава государства.

Президент Албании отметил, что эти проекты не только укрепляют геостратегическую позицию Албании и гарантируют диверсификацию источников энергоснабжения, но, прежде всего, они вносят существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Албании, Балканского региона и всей Европы.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.