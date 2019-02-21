Азербайджан имеет положительный опыт сотрудничества со Всемирным банком в сфере труда и социальной защиты, и данный опыт создает хорошую основу для успешного продолжения сотрудничества.

Об этом в четверг во время встречи с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон, находящейся с визитом в Азербайджане, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Бабаев отметил, что проводимая в Азербайджане работа по созданию новых центров "DOST" (устойчивого и оперативного социального обеспечения), предусматривающих полностью прозрачное предоставление государственных социальных услуг через единый центр по принципу "единого окна". Министр подчеркнул, что постоянно усиливается соцзащита лиц, нуждающихся в особой социальной защите. Бабаев также сказал, что на основе документов, подписанных главой государства в текущем году, в этом направлении были приняты очередные важные шаги.

Бабаев рассказал о значимости проектов, реализованных совместно с Всемирным банком. Министр отметил важность активной технической поддержки Всемирного банка в подготовке новой стратегиии по занятости, совместных с Международной финансовой корпорацией работ в области разработки современных методологий и процедур для повышения потенциала Службы государственной инспекции труда, ведения проверок, основанных на риске.

Тембон отметила, что предпринимаемые в Азербайджане шаги в области улучшения благосостояния лиц, нуждающихся в особой социальной защите, заслуживают положительной оценки. Региональный директор Всемирного банка сказала, что ВБ высоко оценивает коренные реформы, осуществляемые в Азербайджане в социальной сфере. Тембон также отметила, что проводимые в стране реформы в сфере труда, занятости, социальной защиты имеют важное значение, и выразила уверенность в том, что совместная с Всемирным банком работа по реализации этих реформ успешно продолжится и в будущем.

На встрече обсуждались реформы в сфере труда, занятости и социальной защиты, мероприятия активной политики занятости, изучение прогрессивного мирового опыта в этой сфере и другие вопросы.