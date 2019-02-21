Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в четверг принял заместителя министра экономического развития Италии Андреа Чоффи, находящегося с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Шахин Мустафаев отметил успешное продолжение сотрудничества между двумя странами. Говоря о двусторонних экономических связях, министр подчеркнул, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана и стоит на первом месте по экспорту.

Так, по его словам, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 10 процентов и составил 6,2 миллиарда долларов.

"В рамках сотрудничества с Европейским союзом в Азербайджане с участием Италии реализуются твининг-проекты. Итальянские компании успешно осуществляют деятельность в Азербайджане. Несколько дней тому назад состоялось открытие завода SOCAR-Polymer, подрядчиком которого является итальянская компания Maire Tecnimont. Участие глав государств обеих стран на открытии первой фазы этого завода в 2018 году говорит о значении, которое придается развитию двусторонних связей. В настоящее время идет работа над проектом нового Соглашения о поощрении и охране инвестиций между Азербайджаном и Италией, над совместным Планом действий, предусматривающим расширение сотрудничества по различным сферам экономики", - сказал Мустафаев.

Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в расширении связей с Италией в сфере ненефтяного сектора. Он также указал на возможности расширения сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта, ИКТ, туризма, сельского хозяйства, виноделия и других сферах. Мустафаев пригласил итальянских бизнесменов воспользоваться благоприятными рабочими условиями в Азербайджане и организовывать совместные предприятия в промышленных парках и кварталах в сферах машиностроения, бытовой техники, легкой промышленности, фармацевтики.

Заместитель министра экономического развития Италии отметил, что итальянские компании заинтересованы в участии в проектах по различным сферам экономики в Азербайджане. Чоффи также поделился мнением о направлениях развития сотрудничества между двумя странами.