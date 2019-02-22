"Южный газовый коридор" (ЮГК) станет незаменимым проектом в обеспечении Европы природным газом. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend член Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

Эксперт отметил, что сегодня Азербайджан на международной арене не спроста называют "островом стабильности".

"При оценке сложившейся в последние годы политической картины мира, видится наличие достаточно сложных процессов. Однако, несмотря на все это, наша страна на протяжении многих лет сохраняет высокую динамику развития, выступает в роли надежного партнера для иностранных инвесторов. Конечно же, в основе этих успехов лежат идеи Гейдара Алиева. Именно "Контракт века", подписанный по инициативе общенационального лидера в 1994 году, собрал в Азербайджане ведущие энергетические компании мира и заложил основу для успешного сотрудничества. С тех пор мировое сообщество неоднократно убеждалось, что Азербайджан является благоприятным местом для инвестиций. Со временем это сотрудничество еще больше укрепилось, начали действовать такие крупные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, принесшие мир и безопасность в регион, а самое главное, обеспечившие развитие и крупные доходы. А сегодня, в результате успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева еще более возросло доверие иностранных инвесторов к Азербайджану, существующее сотрудничество было диверсифицировано", - сказал Рагимзаде.

Эксперт подчеркнул, что мегапроект "Южный газовый коридор" - реализация которого началась в 2014 году, а торжественная церемония открытия состоялась в 2018 году - яркое тому подтверждение.

"Во время выступления 20 февраля в ходе пятого заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК в Баку Президент Ильхам Алиев отметил, что получаемый доход от нефти направляется на диверсификацию экономики и создание современной инфраструктуры: "А сегодня мы уже уделяем внимание развитию ненефтяного сектора. Это является приоритетом для нас. Но энергетический сектор и дальше будет ведущей отраслью экономики Азербайджана и одним из важных компонентов регионального сотрудничества". Тем самым, глава государства вновь подчеркнул важность нефтегазового сектора", - сказал Рагимзаде.

Эксперт отметил, что проект ЮГК еще больше расширит возможности сотрудничества нашей страны, станет незаменимым проектом в снабжении Европы природным газом.

"Как подчеркнул глава государства, "Южный газовый коридор" - проект диверсификации энергетики, а диверсификация энергетических ресурсов имеет важное значение для всех стран-участниц. Будучи новым источником поставок энергоресурсов в Европу, в то же время ЮГК является надежным и безопасным проектом. "Южный газовый коридор" - это проект, который изменит энергетическую карту Европы. Считаю, что в будущем еще больше увеличится число стран, которые захотят присоединиться к этому начинанию", - сказал Рагимзаде.

Эксперт добавил, что мнения, озвученные Президентом Азербайджана в ходе пятого заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК, еще больше повышают доверие к нашей стране.

"Как отметил глава государства, "Южный газовый коридор" - проект энергетической безопасности. Конечно же, сегодня трудно говорить о какой-либо национальной безопасности без энергетической безопасности: "Энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности любого государства. Государства, зависящие от внешних энергетических источников, должны быть уверены в том, что данный маршрут будет устойчивым и долгосрочным". Глава нашего государства заверил партнеров, что "Южный газовый коридор" является надежным проектом. Считаю, что именно это является одним из факторов, которые повышают авторитет и вес нашей страны в мире. Азербайджан всегда выполняет свои обещания, реализует проекты, которые кажутся чудом", - сказал Рагимзаде.