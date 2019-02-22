Банковские металлы в Азербайджане в четверг подешевели. Об этом, как передает Day.az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 26,6645 маната, составив 2251,854 маната, серебра - на 0,3681 маната, до 26,9017 маната, платины - на 1,1475 маната, составив 1404,659 маната, палладия - на 30,974 маната, до 2509,217 маната.

Название 22.02.2019 21.02.2019 Золото XAU 2251,854 2278,5185 Серебро XAG 26,9017 27,2698 Платина XPT 1404,659 1405,8065 Палладий XPD 2509,217 2540,191

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.