Золото в Азербайджане подешевело
Банковские металлы в Азербайджане в четверг подешевели. Об этом, как передает Day.az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 22 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 26,6645 маната, составив 2251,854 маната, серебра - на 0,3681 маната, до 26,9017 маната, платины - на 1,1475 маната, составив 1404,659 маната, палладия - на 30,974 маната, до 2509,217 маната.
|
Название
|
22.02.2019
|
21.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2251,854
|
2278,5185
|
Серебро
|
XAG
|
26,9017
|
27,2698
|
Платина
|
XPT
|
1404,659
|
1405,8065
|
Палладий
|
XPD
|
2509,217
|
2540,191
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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