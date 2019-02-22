В Азербайджане при поддержке Европейского союза совершенствуется национальная статистическая система.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам председатель Государственного комитета по статистике Азербайджана Тахир Будагов в рамках презентации проекта "Поддержка Евросоюзом Госкомитета по статистике Азербайджана для достижения европейских стандартов" в Баку.

Он отметил, что в рамках двух твиннинг-проектов уже завершились работы по приближению к международным стандартам некоторых сфер статистики Азербайджана.

"Мы обратились в Европейскую экономическую комиссию ООН для того, чтобы была проведена оценка этих проектов", - сказал он.

По словам Будагова, с сентября 2016 года по февраль 2017 года в Азербайджане проводился аудит статистической системы.

Он добавил, что международные эксперты подготовили отчет, в котором дали высокую оценку статистической системе страны.

"Мы решили также провести оценку производственных процессов и заключили контракт с швейцарской компанией SGS, предоставляющей услуги по независимой экспертизе. И Азербайджан среди стран СНГ стал первым, получившим стандарт ISO 9001:2015", - сказал Будагов.

Говоря о проекте "Поддержка Евросоюзом Госкомитета по статистике Азербайджана для достижения европейских стандартов", он отметил, что в нем планируется участие 31 экспертной миссии, а также проведение пяти семинаров и пяти тренингов.

В свою очередь, генеральный директор Департамента статистики Литвы Вилия Лапенене в беседе с журналистами сказала, что Азербайджан и Литва уже на протяжении долгого времени сотрудничают в сфере статистики, и выразила надежду, что это сотрудничество продолжится.

"Наша главная задача - поделиться опытом в этой сфере с Азербайджаном и помочь достичь международных стандартов", - сказала она.

Лапенене отметила, что Азербайджан уверенно движется в этом направлении.

"Если учесть тот факт, что стандарты меняются каждый год, мы должны продолжить сотрудничество", - сказала она.

По словам Лапенене, в ближайшее время в Литву ожидаются визиты двух миссий азербайджанских специалистов в сфере статистики.