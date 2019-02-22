Nar - самый молодой мобильный оператор страны, продолжает расширять свою высококачественную сеть 4G по всей стране. Мобильный оператор, быстрыми темпами расширяющий количество базовых станций, на данный момент имеет одну из самых крупных сетей в стране. В течение последних трех месяцев оператор запустил более 355 станций 4G и более 35 станций, оснащенных технологией 3G. В настоящее время число базовых станций 4G по стране превышает 1700, а количество базовых станций 3G превышает 2600.

Известный особым вниманием к регионам страны, оператор Nar предоставляет свои услуги 4G не только в Баку и Абшероне но и в центральных частях городов и районов в регионах страны. Сегодня, центральные части более 45 районов охвачены сетью 4G оператора. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отделанных деревнях Азербайджана. 72% пользователей сети 4G оператора Nar проживают в Баку, в то время как 28% пользователей приходится на регионы страны.

Отметим, что сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.