"Hünər Qüllələri" строятся с использованием новейших строительных технологий и брендовых строительных материалов европейского производства. В качестве главного консультанта проекта в проектировании и конструировании инжиниринга выступила всемирно известная британская компания ATKINS. Поэтому, согласно требованиям проекта АКТИНС, в процессе строительства применяются европейские стандарты. В текущий момент строительства используются железобетонные сваи. Этот метод является очень важной для прочности общего фундамента здания. Число свай, внедрённых в основание фундамента в "Hünər Qüllələri", намного превышают стандарты. Таким образом, количество свай под фундаментом было рассчитано на вес намного превышающий вес здания. А это повышает сейсмоустойчивость до соответствующего уровня при землетрясении или других чрезвычайных ситуациях.

В бетонном покрытии здания будут использованы готовые формы. Это, в свою очередь, создает высококачественную, гладкую и безупречную бетонную поверхность. Эта бетонная поверхность наряду со сплошным слоем стены обеспечивают безупречный вид. В облицовке вентилируемого фасада будет использоваться прессованная каменная вата без каких-либо химических примесей. Влага и высокая паропроницаемость такого вида фасадного покрытия увеличивают диффузионное сопротивление стен и обеспечивают прохождение воздуха. Использование современных технологий, европейских высококачественных и фирменных строительных материалов, а также профессиональный персонал обеспечивают гарантированное завершение проекта.

2 пентхауса и 168 апартаментов премиум-класса, размещенных начиная с 3-го этажа 20-этажных зданий, предоставляются клиентам полностью отремонтированными и оформленными в самом изящном дизайне. Апартаменты премиум класса с предоплатой в размере 30% и беспроцентным кредитом до 36 месяцев ждут своих клиентов. Предоставление готовых квартир поможет клиентам избежать дополнительной заботы, материальных затрат, временных потерь и шума во время ремонтных работ. Каждый, желающий приобрести квартиру в "Hünər Qüllələri", может лично ознакомиться как с квартирами так и с комнатами Flex в нашем офисе. Итак, в нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex.

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