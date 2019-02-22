До конца 2019 года будет произведено около 100 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам генеральный директор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров.

Что касается полипропилена, то по словам Джафарова, объем его производства до конца года составит около 140 тысяч тонн.

"Около 75 процентов производимой продукции будет экспортироваться", - сказал Джафаров.