SOCAR Polymer о планах по производству полиэтилена и полипропилена
До конца 2019 года будет произведено около 100 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам генеральный директор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров.
Что касается полипропилена, то по словам Джафарова, объем его производства до конца года составит около 140 тысяч тонн.
"Около 75 процентов производимой продукции будет экспортироваться", - сказал Джафаров.
В частности, как отметил Джафаров, экспорт полиэтилена высокой прочности начнется со следующего месяца. Полипропилен, в свою очередь, уже поставляется на рынки России, Украины, Беларуси и Турции. В целом, продолжил гендиректор SOCAR Polymer, уже экспортировано около 25 тысяч тонн полипропилена.
"В ближайшее время экспорт данной продукции ожидается также и на рынки европейских стран, Китай и Индию. В эти же страны планируется продажа полиэтилена высокой плотности", - добавил он.
По словам Джафарова, производимая SOCAR Polymer продукция будет полностью покрывать внутренние потребности страны.
Напомним, что "SOCAR Polymer" была учреждена в 2013 году. 25 октября 2015 года при участии Президента Ильхама Алиева была заложен фундамент заводов "SOCAR Polymer". Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года, завода по производству полиэтилена высокой плотности - 18 февраля 2019 года.
По предварительным прогнозам, заводы "SOCAR Polymer" будут производить в год 184 тонны полипропилена десяти видов и 120 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности четырех видов. В период эксплуатации заводов ожидается прибыль в объеме 6,6 миллиарда долларов, 30 процентов из которых составит чистый доход компании.