В Азербайджане изменились цены на автомобили
22 февраля 2019 17:52 291
В Азербайджане в январе на 0,1% подорожали легковые автомобили. В ценах на велосипеды зарегистрирован рост на 0,2%.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.
В годовом сравнении цены на автомобили упали на 0,5%, на велосипеды - выросли на 1,7%.
В прошлом месяце средняя цена на легковой автомобиль составила 35 242 маната, на велосипед - 164,9 маната.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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