В Азербайджане в январе на 0,1% подорожали легковые автомобили. В ценах на велосипеды зарегистрирован рост на 0,2%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.

В годовом сравнении цены на автомобили упали на 0,5%, на велосипеды - выросли на 1,7%.

В прошлом месяце средняя цена на легковой автомобиль составила 35 242 маната, на велосипед - 164,9 маната.