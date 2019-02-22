В этом году в других регионах Азербайджана также начнется деятельность "Друзей малого и среднего бизнеса.

Об этом в пятницу во время мероприятия в Центре Гейдара Алиева в городе Хырдалан Абшеронского района, проведенного при организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) с участием соответствующих госструктур и предпринимателей, сказал председатель Агентства Орхан Мамедов, передает Trend со ссылкой на сообщение министерства экономики, передает Day.Az.

Согласно сообщению, мероприятие было связано с началом деятельности в Абшеронском районе "Друга МСБ", являющегося важным механизмом Агентства по поддержке субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

Орхан Мамедов рассказал о деятельности структуры и механизме "Друг МСБ". Было подчеркнуто, что сеть "Друг МСБ", которая на данный момент создается Агентством в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана "Государство является самым лучшим партнером предпринимателя" - важный проект, реализуемый на основе платформы сотрудничества государства с предпринимателем. Создание сети "Друг МСБ" началось в сентябре 2018 года. В настоящее время в 10 районах и городах Лянкяранского, Губа-Хачмазского, Аранского, Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Абшеронского экономических районов действуют 13 "Друзей МСБ". "Друзья МСБ" - механизм по поддержке МСБ на всех этапах определения и реализации инициатив, потенциальных возможностей субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, созданию и развитию новых субъектов МСБ, а также по защите прав предпринимателей.

Учитывая большой экономический потенциал Абшеронского района и его близкое расположение к таким крупным промышленным центрам, как Баку и Сумгайыт, Агентство будет поддерживать создание новых субъектов МСБ посредством "Друга МСБ". Структура будет оказывать услуги предпринимателям, осуществляющим деятельность не только в Абшеронском районе, но и в прилегающих районах и городах.

Председатель правления Агентства пригласил предпринимателей активно сотрудничать с "Другом МСБ" и отметил, что в течение 2019 года начнется деятельность друзей МСБ и в других регионах Азербайджана.

Выступившая на мероприятии глава Исполнительной власти Абшеронского района Ирада Гульмамедова рассказала о работе, проделанной в районе в области развития частного сектора, отметила роль "Друга МСБ" в расширении предпринимательской деятельности в районе, его значение для тех, кто начинает заниматься бизнесом.

В рамках мероприятия прошла презентация, связанная с "Другом МСБ", была дана информация о направлениях его деятельности и об услугах, которые будут предоставляться, даны ответы на вопросы предпринимателей.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом "Друга МСБ", расположенным в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане. Было отмечено, что здесь созданы все условия для оказания Агентством многочисленных услуг предпринимателям. Офис оснащен необходимым оборудованием и просветительскими материалами.

Выступившие на мероприятии предприниматели выразили признательность главе государства за постоянную поддержку развитию частного сектора, в частности малого и среднего бизнеса.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана было учреждено указом Президента Азербайджана от 28 декабря 2017 года. Указом главы государства от 26 июня 2018 года были утверждены устав и структура Агентства. Главные направления деятельности Агентства - поддержка развития малого и среднего бизнеса в стране, участие в регулировании деятельности малого и среднего бизнеса, укрепление роли субъектов малого и среднего бизнеса в экономике страны, повышение их конкурентоспособности, расширение их возможностей и доступа к финансовым ресурсам и совершенствование механизмов институциональной поддержки, координация деятельности государственного и частного секторов в этой сфере.