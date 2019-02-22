Делегация в составе официальных лиц и бизнесменов во главе с министром экономики Азербайджана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Китай Шахином Мустафаевым с 25 февраля по 1 марта будет находиться с официальным визитом в Китае, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита состоится седьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Китай, будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, туризма, транспорта и грузоперевозок, оказания технической помощи, молодежи и спорта, культуры, гуманитарной сфере, сфере пищевой безопасности и так далее.

Азербайджанская делегация в рамках визита в Китай также встретится с официальными лицами и руководителями ведущих компаний.