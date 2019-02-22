В 2019 году интенсифицируется работа по пропаганде в России туристических возможностей Азербайджана и верится, что российские туристы, каждый раз, приезжая в Азербайджан, откроют для себя что-то новое, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в пятницу сказала генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт на прошедшем в Москве мероприятии под названием "Азербайджан: семинар в формате B2B по рекреационному и деловому туризму", сообщает Trend.

В ходе мероприятия был представлен новый туристический бренд Азербайджана для российского рынка. Был отмечен тот факт, что Азербайджан привлекает внимание не только как регион рекреационного, но и делового туризма.

В мероприятии, в котором принимали участие около 20 местных туристических компаний, были проведены встречи в формате B2B с туристическими агентствами и компаниями России.

Официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму действует в Москве с декабря 2018 года. В 2018 году Россия была лидером на туристическом рынке Азербайджана. Так, в 2018 году число российских туристов, посетивших Азербайджан, составило 878 тысяч человек, что на три процента больше по сравнению с 2017 годом.