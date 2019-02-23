20 Февраля состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий 2019 года - Samsung Unpacked 2019. В Сан-Франциско была представлена долгожданная серия смартфонов Galaxy S10, состоящая из трех устройств: S10e, S10, а также S10+.

Новые смартфоны оснащены первым в мире Dynamic AMOLED-дисплем, который охватывает переднюю часть корпуса от края до края. В "младшем" Galaxy S10e панель полностью плоская, в Galaxy S10 и Galaxy S10+ - скругленная по левой и правой грани. Новый экран способен воспроизводить до 16 миллионов цветов, а также, впервые на сматрфонах, любой контент в HDR 10+. Для увеличения полезной площади дисплеев фронтальные камеры во всей линейке Galaxy S10 встроены в небольшие вырезы в виде буквы "О" в правой верхней части экранов, т.о. устройства серии GalaxyS10 обладают дисплеем Infinity-O.

Изменения в новой серии также затронули сканеры отпечатков пальцев. Так, в Galaxy S10e дактилоскопический сенсор встроен в клавишу питания на правой стороне смартфона, а в Galaxy S10 и Galaxy S10+датчиквстроен прямо в нижнюю часть дисплеев. Важно, что данные сканерыне оптические, а, впервые на смартфонах, ультразвуковые, что увеличивает их точность и,соответственно, уровень защиты смартфона.

Основная камера в Galaxy S10e - сдвоенная. Разрешение первого модуля составляет 12 Мп (f/1.5−2.4), а второго ультраширокоугольного с обзором в 123 градуса - 16 Мп (f/2.2). В Galaxy S10 и Galaxy S10+ к этим модулям добавляется третий - телефото на 12 Мп (f/2.4). Камеры оснащены алгоритмом искусственного интеллекта, который самостоятельно способен определять типы объектов в кадре в 30 разных категориях и, исходя из этого, улучшать фотографии. Селфи камеры также заметно изменились: разрешение увеличилось до 10 Мп, а также добавилась возможность записи видео в формате 4K / 30 fps и HDR10+. Отличие S10+ от других моделей - наличие двух матриц, одна - стандартная на 10 мегапикселей (f/1.9), а вот вторая - на 8 Мп, служащая для анализа глубины резкости, съёмки селфи с эффектом боке и возможностью регулировки степени размытия.

Тройка новых Samsung Galaxy S10 также оснащена гибридным слотом для SIM-карт (две nanoSIM-карты или одна "симка" и карта памяти microSD до 512 ГБ). S10e получила 128 ГБ встроенного хранилища и 6 ГБ оперативной памяти, а в Galaxy S10 и S10+ - 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Также, для Galaxy S10+ Samsung предлагает специальную версию в керамическом корпусе с 1 терабайтом встроенной памяти и 12 ГБ RAM. При этом также поддерживается увеличение памяти при помощи microSD.

Еще одна важна особенность новинок - сохранившийся "классический" 3,5-мм разъем для подключения наушников. В большинстве флагманских смартфонов от конкурентов сейчас используется USB Type-C.

Смартфоны скоро будут доступны в продаже по всему миру, а также и на Азербайджанском рынке. При осуществлении предзаказа смартфонов серии Samsung Galaxy S10 с 21 февраля по 7 марта у вас есть уникальная возможность получить в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds. Спешите воспользоваться данным специальным предложением.

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии Galaxy S10 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.