Миллиардные контракты азербайджанцев на бирже - ЦИФРЫ
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе 2019 года составил 1,9 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года в 1,06 раза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в субботу БФБ.
Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,4 миллиарда манатов (рост за год в 0,14 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 9,96 миллиона манатов (снижение на 77,7 процента), а объем рынка производных инструментов - 413,7 миллиона манатов (снижение на 57,2 процента).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь 2019 года
|
Январь 2018 года
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
1 425 015 500,23
|
164
|
1 022 675 252
|
113
|
Гособлигации минфина
|
64 511 472,00
|
50
|
52 551 973
|
50
|
первичное размещение
|
34 780 552,58
|
16
|
45 562 630
|
29
|
вторичный рынок
|
29 730 919,42
|
34
|
6 989 343
|
21
|
Ноты ЦБА
|
1 360 504 028,23
|
114
|
970 123 279,00
|
63
|
первичное размещение
|
1 341 761 084,92
|
110
|
970 123 279
|
63
|
вторичный рынок
|
18 742 943,31
|
4
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
321 880,34
|
69
|
22 566 132
|
99
|
первичное размещение
|
300 000,00
|
2
|
-
|
-
|
вторичный рынок
|
21 880,34
|
67
|
22 566 132
|
99
|
III. Рынок долговых инструментов
|
49 822 959,95
|
64
|
26 077 436
|
100
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
40 181 296,00
|
1
|
4 009 484
|
2
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
2 000 000
|
3
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
9 641 663,95
|
63
|
20 067 952
|
95
|
в том числе с участием маркетмейкеров
|
77 608,40
|
-
|
768 045,51
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
37 328 001,28
|
29
|
11 942 431
|
14
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
37 328 001,28
|
29
|
11 942 431
|
14
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
413 683 520,69
|
10 014
|
965 803 079
|
8 826
|
- с валютой
|
382 260 376,75
|
8 516
|
893 196 346
|
8 041
|
- с товарами
|
31 423 143,94
|
1 498
|
72 606 733
|
785
|
Всего
|
1 926 171 862.49
|
10 340
|
2 049 064 328
|
9 152