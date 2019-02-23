Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе 2019 года составил 1,9 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года в 1,06 раза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в субботу БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,4 миллиарда манатов (рост за год в 0,14 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 9,96 миллиона манатов (снижение на 77,7 процента), а объем рынка производных инструментов - 413,7 миллиона манатов (снижение на 57,2 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: