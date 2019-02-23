Позиция Азербайджана в основных международных индексах по рынку труда, как и в других сферах, постепенно укрепляется. Готовятся предложения по необходимым мероприятиям для еще большего улучшения показателей рынка труда страны. Об этом в субботу на заседании рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам в области рынка труда сказал руководитель группы, замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заседании приняли участие члены рабочей группы из министерств юстиции, экономики и Государственного комитета по статистике, а также представитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Замминистра отметил, что в Азербайджане в настоящее время ведется работа по внесению изменений в Трудовой Кодекс, связанных с максимальным сроком срочного трудового договора и сверхурочной работой. Проекты по этим изменениям будут обсуждаться также с социальными партнерами.

Также, по его словам, идет подготовка Плана действий рабочей группы на 2019 год. В Плане будут отражены существующие индикаторы "Отчета о глобальной конкурентоспособности", "Индекса экономической свободы", "Индекса глобальных инноваций".

Руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде рассказал на мероприятии о методологии "Отчета о глобальной конкурентоспособности", Doing Business и других основных отчетов.

На заседании были обсуждены деятельность рабочей группы за прошедший период и планируемые мероприятия, а также подготовка Плана действий на 2019 год.