В настоящее время Россия, Азербайджан и Иран на уровне экспертов энергетических компаний обсуждают технические условия создания энергетического коридора.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, передает Day.Az.

Как отметил Яновский, по результатам обсуждений, стороны определят экономическую эффективность функционирования этого энергетического моста и примут решение о целесообразности запуска проекта.

"В случае принятия решения о реализации проекта создание энергетического моста позволит обеспечить страны электроэнергией в периоды её дефицита в энергосистемах государств", - пояснил замминистра.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан, Россия и Иран создали рабочую группу по обсуждению вопроса объединения энергосистем трех стран.

Рабочая группа состоит из 18 человек (по шесть человек от каждой страны). Группа должна подготовить технические задания технико-экономического обоснования объединения электроэнергетических систем трех стран и проект соглашения о совместной разработке технико-экономического обоснования.

Ранее, в 2015 году, Азербайджан и Иран подписывали меморандум взаимопонимания об обмене электроэнергией.