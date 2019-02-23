Россия, Азербайджан и Иран создадут энергокоридор - ЗАЯВЛЕНИЕ
В настоящее время Россия, Азербайджан и Иран на уровне экспертов энергетических компаний обсуждают технические условия создания энергетического коридора.
Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, передает Day.Az.
Как отметил Яновский, по результатам обсуждений, стороны определят экономическую эффективность функционирования этого энергетического моста и примут решение о целесообразности запуска проекта.
"В случае принятия решения о реализации проекта создание энергетического моста позволит обеспечить страны электроэнергией в периоды её дефицита в энергосистемах государств", - пояснил замминистра.
Отметим, что в прошлом году Азербайджан, Россия и Иран создали рабочую группу по обсуждению вопроса объединения энергосистем трех стран.
Рабочая группа состоит из 18 человек (по шесть человек от каждой страны). Группа должна подготовить технические задания технико-экономического обоснования объединения электроэнергетических систем трех стран и проект соглашения о совместной разработке технико-экономического обоснования.
Ранее, в 2015 году, Азербайджан и Иран подписывали меморандум взаимопонимания об обмене электроэнергией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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