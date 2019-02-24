В 2019 году темпы роста банковского кредитования в Азербайджане могут перейти на двухзначные показатели, сказал Trend председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, передает Day.Az.

"В частности, ожидаемый рост доходов населения на фоне фискальной политики, стимулирующей спрос, свидетельствует о том, что кредитование домашних хозяйств будет идти быстрее", - сказал Нуриев.

Председатель Ассоциации отметил, что восстановление кредитных вложений - положительное явление, как для банковского сектора, так и для реального сектора.

Однако вместе с тем, как отметил глава АБА, возможные более высокие темпы роста кредитования по сравнению с темпами роста доходов населения могут привести к появлению дополнительных финансовых рисков, поэтому в этом направлении надо работать осторожно.

Далее Нуриев отметил, что обеспечение макрофинансовой стабильности в экономике Азербайджана в 2018 году повлияло на стабилизацию курса и снижение инфляции.

Председатель Ассоциации подчеркнул, что самое главное, что в текущем году ни один из банков Азербайджана не закрылся, а также наблюдается стабильность и в количестве филиалов и отделений банков.

"Вместе с тем, в банках наблюдается рост показателей занятости. В 2018 году на 7,7 процента (1 244 человека) возросла численность сотрудников банков. Это один из основных показателей, свидетельствующих об оживлении сектора", - сказал Нуриев.

Председатель Ассоциации также отметил, что за последний год объем банковских активов вырос на 5,7 процента, кредитного портфеля - на 11,4 процента, депозитной базы - на десять процентов, вкладов населения - на 9,6 процента.

"Также продолжился процесс капитализации банков. Общий капитал сектора увеличился на 9,8 процента и составил более четырех миллиардов долларов. Это все свидетельствует о том, что в секторе наблюдается оживление после весьма сложных последних трех лет", - сказал Нуриев.

По словам председателя, все эти показатели дают основание позитивно оценивать перспективы 2019 года и ожидать продолжения роста в секторе.

"Думаю, что текущий год окажется для банковского сектора еще более успешным", - сказал Нуриев.

Глава АБА также отметил, что в 2019 году будет наблюдаться активность в кредитовании экономики.

Отметим, что в 2018 году кредитные организации Азербайджана увеличили кредитование на 10,74 процента по сравнению с показателем 2017 года, до 13 020,3 миллиона манатов.