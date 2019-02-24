В ближайшее время в Гяндже откроются новые предприятия по переработке хурмы, сообщил Trend председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов, передает Day.Az.

По словам главы Ассоциации, в перспективе на этих предприятиях планируется создать условия для производства замороженной хурмы.

"На данный момент такие предприятия действуют в Балакяне, Агджабеди и Гекчае. В перспективе аналогичные предприятия могут заработать и в других районах страны. В регионах Азербайджана хурма в основном выращивается в Гекчае, Балакяне, Агджабеди и Гяндже, именно поэтому в этих районах было целесообразно открыть предприятия по производству полусушеной и сушеной хурмы", - сказал глава Ассоциации.

Ассоциация производителей хурмы была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики страны.

Основными задачами ассоциации являются увеличение производства конкурентоспособной продукции, а также расширение экспорта хурмы.